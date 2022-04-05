Париж, , 15:02 — REGNUM В министерстве здравоохранения Франции заявили о 27 648 носителях коронавируса за сутки, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности 22 835 пациентов c COVID-19 были госпитализированы во Франции. Из них в реанимации находится 1541 пациент.

За последние сутки во французских больницах от COVID-19 умерли 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «крайне правый тандем разделяет и раскалывает Францию».

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