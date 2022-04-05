Белгород, 5 апреля 2022, 15:05 — REGNUM Очередная дезинформация поступает на телефоны жителей Белгородской области — на этот раз абонентов вызывают явиться с вещами «в следственные органы», сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.
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Анонимные звонки поступают через Viber. Звонящий представляется следователем Следственного комитета России, утверждает, что на собеседника заведено уголовное дело за содействие в проводимой на Украине специальной военной операции. Абоненту надлежит прийти в СК в Белгороде и иметь при себе тёплые вещи.
Установлено, что телефонный код номера, с которого осуществляется фейк-звонок, зарегистрирован в Республике Молдавия.
Как сообщало, провокаторы уже прочили белгородцам «эвакуацию», «воздушную тревогу» и «режим ЧП».
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