, 14:59 — REGNUM В США давно не использовали рычагов давления на внутренний рынок поставки топлива, и сделать фиксированные цены на бензин на заправках будет довольно сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Цены на дизельное топливо в США выросли за I квартал на 62%, на бензин на 47%, но это не сравнимо с ростом в Индии в 13 раз.

Скорее всего, в разных странах будет больше нормирования и искусственного регулирования экономики. Тем более что кейнсианскую модель в штатах уже использовали.

Быстрый выход из пандемии коронавируса сразу во многих странах сильно взвинтил цены на энергоресурсы, но мир сейчас в другом статусе.

Дизтопливо будет дорожать быстрее бензина, так как Америка — страна с развитой авиапромышленностью и большим парком судов. Тут спрос на дизтопливо сейчас стремительно растёт.

Высвобождение 180 миллионов баррелей приведет к снижению запасов до самого низкого уровня (388 миллионов баррелей) с 1984 года.

Несмотря на значимость цифры, при суточном мировом потреблении в 100 млн баррелей, этого объема не хватит даже на два дня.

Да, в кратчайшем периоде это может помочь стабилизировать цены, но не более того.

Сами американцы оценивают этот шаг в 20−30 центов, соответственно, при сегодняшней цене $105, большого эффекта это не окажет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что США могут столкнуться с серьезными проблемами в том случае, если Вашингтон не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы.

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