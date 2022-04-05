Москва, 5 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В США давно не использовали рычагов давления на внутренний рынок поставки топлива, и сделать фиксированные цены на бензин на заправках будет довольно сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены на дизельное топливо в США выросли за I квартал на 62%, на бензин на 47%, но это не сравнимо с ростом в Индии в 13 раз.

Скорее всего, в разных странах будет больше нормирования и искусственного регулирования экономики. Тем более что кейнсианскую модель в штатах уже использовали.

Быстрый выход из пандемии коронавируса сразу во многих странах сильно взвинтил цены на энергоресурсы, но мир сейчас в другом статусе.

Дизтопливо будет дорожать быстрее бензина, так как Америка — страна с развитой авиапромышленностью и большим парком судов. Тут спрос на дизтопливо сейчас стремительно растёт.

Высвобождение 180 миллионов баррелей приведет к снижению запасов до самого низкого уровня (388 миллионов баррелей) с 1984 года.

Несмотря на значимость цифры, при суточном мировом потреблении в 100 млн баррелей, этого объема не хватит даже на два дня.

Да, в кратчайшем периоде это может помочь стабилизировать цены, но не более того.

Сами американцы оценивают этот шаг в 20−30 центов, соответственно, при сегодняшней цене $105, большого эффекта это не окажет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что США могут столкнуться с серьезными проблемами в том случае, если Вашингтон не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы.

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