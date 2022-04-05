Вологда, , 14:58 — REGNUM Производство эмалированных изделий ООО «Стальэмаль» из Вологодской области, являющемся является лидером российского рынка по объемам выпускаемой продукции, будет увеличено. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Продукция предприятия поставляется не только в Россию, но и в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Молдавию и Азербайджан. Ежегодно завод производит свыше 6 тысяч тонн продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решения для быстрого и высокоточного проектирования промышленных образцов создаются компанией из Калуги «3D Control».