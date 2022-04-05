Луганск, , 14:58 — REGNUM На территории предприятия в Рубежном, где произошёл подрыв цистерны с соляной кислотой, остаются большие запасы химикатов. Об этом 5 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В милиции рассказали, что в результате диверсии украинских силовиков на предприятии «Заря», производящем взрывчатые вещества, подорвана цистерна с соляной кислотой. В результате над городом нависло облако с отравляющим веществом.

«В резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ, остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров», — заявили в милиции.

Они напомнили, что рядом с Рубежным находятся города Северодонецк и Лисичанск, а также многие другие населённые пункты. Все на территории, которая может быть подвергнута опасности, проживают около 300 тыс. человек, говорится в информации.