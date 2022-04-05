Абакан, 5 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Хакасии выявлены поддельные денежные купюры, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в МВД по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В Абакане в конце марта в полицию обратилась эксперт офиса банка. По её словам, при проведении экспертизы был выявлен денежный знак с признаками подделки. Проведенное исследование подтвердило эту информацию.

Установлено, что в банк купюру принёс житель Усть-Абакана 1987 года рождения. Мужчина заявил полицейским, что привёз банкноту из-за границы.

Накануне в том же банке нашли 100 долларов образца 1996 года с признаками подделки. Установлено, что банкноту в банк принесла жительница Абакана 1966 года рождения. По словам женщины, банкноту ей подарила мать – жительница Тамбовской области.

В последний раз подделки иностранной валюты в республике выявляли три года назад. Банкноты изъяты. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Невьянска Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в хранении и сбыте поддельных купюр.

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