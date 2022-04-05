Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге обновили размер расходов на питание, организованное в социальных объектах города в связи с изменением цен на продукты питания. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП).

Горячее питание

Эти нормативы будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Так, норма расходов на питание в течение дня в дошкольных организациях для детей в возрасте от одного до трёх лет с пребыванием в течение 8−10 часов составит 202,56 рубля на одного ребенка в сутки.

В соцучреждениях стационарной формы за исключением психоневрологических интернатов, норма расходов на дневное питание для пенсионеров и инвалидов составляет 428,79 рублей на одного человека в сутки.

«Мы продолжаем работать над повышением устойчивости петербургской экономики к вводимым санкционным ограничениям по всем ключевым направлениям. С учетом произошедших изменений цен на продукты питания мы увеличили нормативы расходов городского бюджета на социальное питание на следующие три месяца. Это важная мера позволит избежать срыва контрактных обязательств и даст возможность предприятиям сохранить качество оказываемых услуг в текущих условиях на привычном уровне», — заявил председатель КЭПиСП Валерий Москаленко.

С другими новыми нормативами можно ознакомиться на сайте комитета. Напомним, ранее были определены расценки на питание в детских садам, школах и медицинских учреждениях Петербурга.

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