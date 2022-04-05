Абдулино, Оренбургская область, , 14:52 — REGNUM Между городом Абдулино Оренбургской области и Уфой (Башкирия) будет курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». Его запустят с 16 апреля. Продажа билетов стартует 6 апреля. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Электропоезд «Ласточка» 2lowterrain

Запуск современного электропоезда является совместным проектом властей Оренбуржья и Башкирии, а также Куйбышевской РЖД. Время в пути «Ласточки» составит 3 часа 40 минут — на час меньше, чем на обычной электричке.

Вагоны скоростного электропоезда оборудованы системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, видеонаблюдением и информационным табло. В поезде есть подъемники для низких платформ, места с креплением для инвалидных колясок и кнопки вызова проводника.

Напомним, осенью 2021 года между Уфой и Оренбургом запустили рельсовый автобус «Орлан».

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