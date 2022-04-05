Севастополь, 5 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Двое сторонников нацистской идеологии задержаны в Севастополе по подозрению в умышленном повреждении имущества граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя 5 апреля. Задержание провели полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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«В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, в настоящее время они задержаны.