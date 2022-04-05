Бишкек, 5 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. С начала 2022 года генеральной прокуратуре Киргизии удалось добиться компенсации почти 1,8 млрд сомов (1,8 млрд рублей) ущерба, нанесённого государству. Об этом заявил глава надзорного ведомства Курманкул Зулушев на заседании профильного парламентского комитета.

Киргизский сом

По его словам, из этой суммы 1,6 млрд сомов (1,6 млрд рублей) вернули в бюджет деньгами, а оставшиеся 196 млн сомов (196 млн рублей) — в натуральном эквиваленте.

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Генпрокурор отметил, что это является показателем повышения эффективность работы надзорного органа после возвращения ему следственных функций после вступления в силу новых Конституции и Уголовного кодекса Киргизии.

Для сравнения Зулушев привёл последний год до передачи права на проведение следственных действий генеральной прокуратуре.

«За весь 2021 год удалось выявить ущерб от уголовных преступлений на общую сумму около 1 млрд 294 тысяч сомов (1 млрд 294 тысяч рублей), а только за первый квартал 2022 года — на 2 млрд 200 млн сомов (2 млрд 200 млн рублей)», — подчеркнул он.

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