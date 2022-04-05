Москва,
5 апреля 2022, 14:51 — REGNUM Остановка закачки газа в немецкое хранилище связана с планами Германии взять под контроль немецкие активы российских энергокомпаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«Работа дочерних предприятий Газпрома имеет стратегическое значение в обеспечении стабильной работы энергосистемы в Германии.
До введения санкций Газпром поставлял газ согласно заключённым долгосрочным контрактам, цена за газ в которых была существенно ниже сегодняшнего рынка.
Выход из немецких активов и прекращение исполнения текущих контрактов по причине форс-мажорных обстоятельств выгоден Газпрому.
Это выгодно потому, что возобновление поставок скорей всего будет реализовано по новым ценам, которые продиктует рынок», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Газпром прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», следует из данных оператора Astora.
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