Москва, 5 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Остановка закачки газа в немецкое хранилище связана с планами Германии взять под контроль немецкие активы российских энергокомпаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Работа дочерних предприятий Газпрома имеет стратегическое значение в обеспечении стабильной работы энергосистемы в Германии.

До введения санкций Газпром поставлял газ согласно заключённым долгосрочным контрактам, цена за газ в которых была существенно ниже сегодняшнего рынка.

Выход из немецких активов и прекращение исполнения текущих контрактов по причине форс-мажорных обстоятельств выгоден Газпрому.

Это выгодно потому, что возобновление поставок скорей всего будет реализовано по новым ценам, которые продиктует рынок», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», следует из данных оператора Astora.

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