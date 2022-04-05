Бишкек, 5 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Киргизии задержали в южной столице республики подполковника и старшего сержанта милиции по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности.

Mvd.gov.kg Автомобиль киргизской милиции

Отмечается, что начальника отдела по борьбе с оргпреступностью УВД города Оша и младшего инспектора патрульной службы милиции удалось взять с поличным в момент, когда они закладывали наркотики в один из тайников.

Во время обыска у них обнаружили и изъяли наркотическое вещество весом 894 грамма.

Против задержанных правоохранителей возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.