Луганск, , 14:49 — REGNUM Украинские силовики подорвали цистерну с химикатами в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом 5 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным милиции, украинские силовики, подорвали цистерну с соляной кислотой в цехе №1 производственного объединения «Заря». В результате над Заводским районом города повисло облако с отравляющим веществом.

«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», — заявили в милиции.

Данные по жертвам и пострадавшим пока уточняются.