Загреб, , 14:55 — REGNUM Гражданское устройство Боснии и Герцеговины можно обсуждать только после того, как эта страна станет членом Евросоюза, а пока в силе остается Дейтонское соглашение. Об этом заявил 5 апреля в Загребе спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар.

Специальный представитель Госдепартамента США на Балканах Габриэль Эскобар Rs.usembassy.gov

Эскобар считает, что БиГ в настоящее время не является функциональным государством, так как институты власти в этой стране «уже долго работают неэффективно», но это является не последствием Дейтонского соглашения, а отсутствием политической воли ее руководства.

«Это соглашение (Дейтонское соглашение — ИА REGNUM) 25 лет успешно поддерживало мир в стране», — процитировало новостное агентство Hina слова Эскобара.

Напомним, что Эскобар 4 и 5 апреля участвовал в Загребе в заседании Американско-хорватского форума.