Москва, , 14:48 — REGNUM На сегодняшний день проведение беспристрастного международного расследования провокации в украинском городе Буча вряд ли возможно. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Расследование Passwordbrandfusion.nl

«Здесь нужно продумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование. Нейтральное, неангажированное и беспристрастное», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо. Никаких следов крови или повреждений зданий от ударов на видео нет.

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В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

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Бывший офицер СБУ Василий Прозоров пояснил, что эта провокация была организована спецслужбами западных стран. По его словам, киевские власти являются лишь ширмой и управление Украиной осуществляют иностранные спецслужбы. Именно они и сфабриковали обвинения в адрес России.

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