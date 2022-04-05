Кежемский район, Красноярский край, 5 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в больнице в Кежемском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в ГУ МВД по региону.

Эмблема МВД

В полицию обратилась жительница Кежемского района 1980 года рождения. Она заявила, что в больнице у неё произошёл конфликт с медработником. В правоохранительные органы после конфликта обратились обе женщины.

Проводится административное расследование по ст. 6. 1. 1 КоАП РФ («Побои»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По сообщениям местных СМИ, о конфликте посетительница больницы написала в соцсети. Она сообщила, что приехала в медучреждение с ребёнком-инвалидом. Когда она раздевала ребёнка, проходившая мимо медик потребовала надеть маску и якобы ударила кулаком по лицу, порвала кофту.

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