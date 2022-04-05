Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM Жителя Ревды Свердловской области подозревают в похищении сожительницы. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщил старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

Уголовное дело

63.мвд.рф

Инцидент произошел 3 апреля 2022 года. Между уральцем и его знакомой возник конфликт. В результате мужчина заставил сожительницу сесть в ее автомобиль и вывез из Ревды. В полицию обратилась дочь пострадавшей. Она общалась с матерью в одной из социальных сетей и заподозрила, что той угрожает опасность.

По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, автомобиль с похищенной женщиной задержали в городе Реже. Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Причиной агрессивного поведения мужчины могла стать информация о возможной беременности его сожительницы, добавил Горелых. Ранее уральца уже судили за угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники СКР продолжают проведение необходимых следственных мероприятий. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.