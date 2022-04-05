Калининский район, Тверская область, , 14:43 — REGNUM Двое сотрудников полиции предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий в Тверской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанут начальник ОЭБиПК ОМВД РФ по Калининскому району и оперуполномоченный того же отделения. Согласно материалам дела, полицейские обвиняются в провокации преступления коррупционной направленности в целях улучшения показателей работы.

По версии следствия, обвиняемые предложили местному жителю оказать им содействие и передать взятку в сумме 15 тысяч рублей полицейскому за непривлечение к административной ответственности. В случае отказа ему пообещали «негативные правовые последствия», мужчина согласился. 24 декабря 2021 года он получил от полицейских 15 тысяч рублей, которые должен был передать в качестве взятки. Местный житель договорился с обвиняемыми о том, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будет ехать за рулем своего автомобиля по улице Выгонной в станице Калининской, где его будет ожидать экипаж ДПС, а сам мужчина будет находиться в машине в качестве пассажира. Когда автомобиль остановили сотрудники ДПС, мужчина передал водителю деньги, которые тот передал сотруднику полиции за непривлечение к административной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.