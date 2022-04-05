Калининский район, Тверская область, 5 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий в Тверской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Перед судом предстанут начальник ОЭБиПК ОМВД РФ по Калининскому району и оперуполномоченный того же отделения. Согласно материалам дела, полицейские обвиняются в провокации преступления коррупционной направленности в целях улучшения показателей работы.

По версии следствия, обвиняемые предложили местному жителю оказать им содействие и передать взятку в сумме 15 тысяч рублей полицейскому за непривлечение к административной ответственности. В случае отказа ему пообещали «негативные правовые последствия», мужчина согласился. 24 декабря 2021 года он получил от полицейских 15 тысяч рублей, которые должен был передать в качестве взятки. Местный житель договорился с обвиняемыми о том, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будет ехать за рулем своего автомобиля по улице Выгонной в станице Калининской, где его будет ожидать экипаж ДПС, а сам мужчина будет находиться в машине в качестве пассажира. Когда автомобиль остановили сотрудники ДПС, мужчина передал водителю деньги, которые тот передал сотруднику полиции за непривлечение к административной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.