Москва, , 14:42 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

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Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Речь идёт об атаках населённых пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик 3 и 4 апреля. В результате обстрелов погибли и пострадали люди.