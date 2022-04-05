Волгоград, 5 апреля 2022, 14:48 — REGNUM Незаконную свалку гниющего лука выявили сотрудники муниципальных служб в Дзержинском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе администрации города.
Сетки свалили в промзоне между улицей Краснополянской и проездом Дорожников. По предварительной оценке, под открытым небом гниёт около 100 кубометров лука, общая площадь стихийной свалки — 300 кв. метров. Установлен предполагаемый виновник — местное предприятие, работающее с пищевой продукцией.
Предприятие получило уведомление о необходимости очистить территорию.