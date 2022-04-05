Волгоград, 5 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Незаконную свалку гниющего лука выявили сотрудники муниципальных служб в Дзержинском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе администрации города.

ИА REGNUM Лук

Сетки свалили в промзоне между улицей Краснополянской и проездом Дорожников. По предварительной оценке, под открытым небом гниёт около 100 кубометров лука, общая площадь стихийной свалки — 300 кв. метров. Установлен предполагаемый виновник — местное предприятие, работающее с пищевой продукцией.

«При составлении административного протокола руководитель компании пояснил, что вывалил гниющий лук для создания перегноя и использования на сельхозполях. Почему овощи свалены не на частной, а на муниципальной земле и почему для создания перегноя вывалена продукция в полимерных мешках, предстоит установить комиссии», — уточнили в мэрии.

Предприятие получило уведомление о необходимости очистить территорию.