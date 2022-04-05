Москва, 5 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Никаких изменений в порядке празднования 9 мая Дня Победы не будет. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 9 мая

По его словам, Российская Федерация отпразднует День Победы в 2022 году как всегда в предыдущие года.

«Победа в Великой Отечественной войне — это самый святой праздник для всех российских граждан», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России отметят 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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