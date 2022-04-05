Тамбов, , 14:40 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 35 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

5 апреля выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом – на семь меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 112 тыс. 326 случаев заражения.

После выздоровления выписан 105 тыс. 951 пациент, в том числе 197 – за последние сутки.

За весь период скончались 2349 человек. Подтверждено три новых летальных случая.