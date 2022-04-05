Москва, , 14:39 — REGNUM Администрация президента России, как и прежде, не отвергает возможность встречи Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако такие переговоры возможны лишь после согласования российско-украинского документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее заявлял, что не раз пытался провести переговоры с Путиным.

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