Бишкек, 5 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Работникам энергетических компаний Киргизии увеличили зарплаты на 25% в рамках начала реформ энергосектора, проводимых Министерством энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 5 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Также в Минэнерго отметили, что относящиеся к энергетической отрасли предприятия вскоре объединят в две крупные компании. Но несмотря на это ни один их сотрудник не потеряет работу.

«Реформирование энергетических компаний позволит сократить их расходы на 1 млрд сомов (1 млрд рублей по текущему курсу). В нынешнем году тарифная политика на электроэнергию не изменится», — подчеркивают в министерстве.

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