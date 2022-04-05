Пенза, 5 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Пензенской области в период с 28 марта по 3 апреля зарегистрировали 3006 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости по сравнению к предыдущей неделе снизился на 9,6%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Com.ua ОРВИ

На 37,6% ниже уровня эпидпорога суммарная заболеваемость ОРВИ. В общей структуре заболевших насчитывается 22,6% детей, неделей ранее — 21,6%.

За неделю в Пензе подтвердили 1406 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 42,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 180 568 случаев. Выздоровели за все время 170 211 пациентов, скончались 5622 человека.

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