Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Российско-украинскую границу с начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик пересекли почти 516 тыс. беженцев. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 5 апреля на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Василий Голубев. Губернатор Ростовской области

На встрече в Ростове-на-Дону речь шла о реализации в Ростовской области государственной миграционной политики, в том числе — об интеграции в российское общество людей, прибывающих с Украины.

«На сегодня госграницу в Ростовской области с Украины пересекли почти 516 тыс. человек. Конечно, они нуждаются в поддержке при интеграции в российское общество», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию за последние сутки прибыли более 13 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.