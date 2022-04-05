Москва, , 14:37 — REGNUM Дисквалифицированный российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал унижением разрешение ФИДЕ российским спортсменам выступать под российским флагом.

Сергей Карякин Andreas Kontokanis

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«Да, я действительно этим порчу себе карьеру. Но с другой стороны, моя шахматная карьера — еще не вся моя жизнь. Как говорил еще Карпов, шахматы — это моя жизнь, но моя жизнь — не только шахматы. Я в первую очередь патриот своей страны, я гражданин России. И когда сложная ситуация в нашей стране, конечно, я считаю, что в первую очередь я должен поддержать страну, а там уже дальше разберемся», — сказал Карякин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, он не мог молчать, и проявил инициативу. Он напомнил, что на шахматной олимпиаде российскую команду дисквалифицировали полностью. По его мнению, ФИДЕ влилось в мейнстрим, где банят российских спортсменов без повода, только за то, что они граждане России.