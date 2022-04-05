Бишкек, 5 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии выявил факты массового изготовления и реализации муки по завышенной стоимости под видом импортируемой из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Mudd1 Мука

Сотрудники киргизских спецслужб установили, что местная мука с поддельным товарным знаком «Эталон» производилась на мукомольном комбинате в пригороде столицы Киргизии.

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В ходе обыска на комбинате обнаружены более 200 мешков муки и 7 000 пустых упаковок с поддельной этикеткой, подготовленных для расфасовки и дальнейшей продажи примерно 350 тонн муки.

Отметим, что мука, произведённая из выращенной в Киргизии пшеницы, ценится гораздо ниже из-за меньшего содержания клейковины.

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