Астрахань, 5 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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5 апреля выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом – на 15 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 114 тыс. 992 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 681 человек выписан после курса лечения, в том числе 42 – за последние сутки.

За весь период скончались 2966 человек. Подтвержден один новый летальный случай.