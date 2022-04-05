Сеул, , 14:36 — REGNUM В 2021 году государственный долг Южной Кореи составил 2,19 квдрлн вон (~$1,81 трлн), что на 10,8% или 214,7 трлн вон (~$176,8 млрд) больше, чем год назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что сумма госдолга впервые превысила 2 квдрлн вон (~$1,6 трлн).

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с выпуском гособлигаций в целях обеспечения фондов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Отношение госдолга к ВВП страны составило 47%.

В прошлом году общий доход государства составил 570,5 трлн вон (~$470,2 млрд), а расходы — 600,9 трлн вон (~$495,3 млрд). Таким образом, дефицит составил 30,4 трлн вон (~$25,04 млрд).

Дефицит реального платёжного баланса Южной Кореи, не учитывающего пенсионный и другие социальные фонды, составил 90,5 трлн вон (~$74,5 млрд), что на 21,5 трлн вон (~$14,8 млрд) меньше, чем в 2020 году. Несмотря на рекордные расходы, дефицит снизился, благодаря быстрым темпам восстановления экономики и росту доходов от управления активами.