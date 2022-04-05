Бишкек, , 14:35 — REGNUM Омбудсмен Киргизии Атыр Абдрахматова обратилась к государственным властям и органам местного самоуправления с просьбой в срочном порядке сделать бесплатным или льготным проезд на общественном транспорте и в маршрутках для школьников.

Школа. Киргизия Edu.gov.kg

По её словам, сейчас в школах по всей республике обучаются свыше 1 млн 407 тысяч детей и подростков, в том числе в двух самых крупных городах страны Бишкеке и Оше — около 202 тысяч и более 76 тысяч, соответственно.

«С 1 ноября 2021 года увеличилась стоимость проезда в столице Киргизии в автобусах и троллейбусах — до 11 сомов (около 11 рублей) и в маршрутках — до 15 сомов (около 15 рублей). При этом школьный проездной билет на автобус и троллейбус теперь стоит 240 сомов (239 рублей)», — уточнила омбудсмен.

Также Абдрахматова сообщила, что тариф на проезд в маршрутных такси в других городах республики сейчас составляет от 5 до 10 сомов (от 5 до 10 рублей).

Главная правозащитница страны подчеркивает, что вопрос снижения стоимости оплаты проезда для учащихся является крайне важным, поскольку касается обеспечения детей равным и безопасным доступом к получению образования.

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«В аппарат омбудсмена обращаются родители, которые жалуются на неподъемную стоимость проезда для многих семей, грубое и небезопасное для детей поведение водителей, а также отсутствие транспорта для детей, вынужденных идти в школу в соседние села», — отмечает она.

Также омбудсмен акцентировала внимание властей на том, что некоторые родители пишут, что у них недостаточно средств на содержание детей, и те вынуждены идти в школу пешком, из-за чего опаздывают или вообще пропускают уроки.

«Во многих семьях несколько детей учатся, пользуются транспортом. Действующий сегодня размер оплаты за проезд сильно бьет по семейному бюджету. На мой взгляд, в действующих тарифах не учтено материальное положение социально уязвимых групп населения, таких как матери-одиночки, многодетные семьи, малоимущие семьи, дети-сироты», — подытожила Абдрахматова.

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