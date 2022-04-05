Омск, , 14:34 — REGNUM Лжеадвокат осуждён за мошенничество и другие преступления в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в региональном следственном управлении СКР.

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Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 («Хищение чужого имущества путём присвоения или растраты»), ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование поддельного документа»).

По данным следствия, лжеадвокат похитил вверенные ему деньги (5,2 млн рублей), принадлежащие алтайскому предпринимателю. Также он присвоил себе вверенные ему 50% (420 ценных бумаг) доли в уставном капитале закрытого акционерного общества и совершил растрату на сумму 31,99 млн рублей. Кроме того, он использовал подложный документ о высшем образовании для приобретения статуса адвоката.

Куйбышевский районный суд Омска 31 марта назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил два гражданских иска на 21,2 млн рублей и 16 млн рублей. Имущество осуждённого арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, троих жителей города Сызрань задержали в Казани по подозрению в мошенничестве в интернете.