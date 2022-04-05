Краснодар, , 14:33 — REGNUM Крупнейшая и единственная в России фабрика с полным циклом переработки орехов в Краснодарском крае планирует увеличение производства на фоне антироссийских санкций. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной орех

На предприятии изготавливают орехи, семечки, сухофрукты и коктейли под собственными брендами для торговых сетей и кондитерского производств, а также в рамках импортозамещения собираются в два раза увеличить площадь собственных ореховых садов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самарский завод медицинских изделий в условиях действия антироссийских санкций практически полностью перешел на импортозамещение.