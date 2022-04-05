Москва, 5 апреля 2022, 14:33 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам ход переговорного процесса между Россией и Украиной.
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«Кремль, по-прежнему, предпочитает не делиться этой информацией», — отметил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто.
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