Курск, , 14:32 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 39 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

5 апреля зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 114 тыс. 320 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 106 тыс. 825 пациентов, в том числе 183 – за последние сутки.

Всего скончались 2396 человек. Подтверждено три новых летальных случая.