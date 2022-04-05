Москва, 5 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Единственным кандидатом на выборах президента Федерации фристайла России (ФФР) будет действующий глава организации Алексей Курашов. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.

Tsutomu Takasu Фристайл

«После консультаций с региональными федерациями я принял решение избираться на следующий четырехлетний период», — сказал Курашов.

Он отметил, что срок выдвижения кандидатур на пост главы ФФР, но никто больше не выдвинулся. Отчётно-выборная конференция организации состоится в Москве8 апреля.

Напомним, Курашов является президентом ФФР с 2016 года.