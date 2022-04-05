Вашингтон, , 14:31 — REGNUM В Сети набирает популярность видео с опросом американцев о том, кого бы они хотели видеть своим президентом.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Интервьюируемым предлагается выбрать из двух кандидатур — Джо Байден, действующий президент США, и Владимир Путин, президент России.

Выбравшая Путина женщина объяснила свою позицию:

«Я считаю, ему пришлось нелегко. Со времён Второй мировой войны Россию считали злодеем, когда в действительности нацисты бежали из Германии и оказались на Украине».

По её мнению, также нацисты обосновались в США, в частности, примером, по её мнению, является Джордж Буш.