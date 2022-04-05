Волгоград, , 14:31 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировано 59 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 463 человека, скончались от осложнений четверо.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 210 592 человек. Выздоровели 199 605 жителей, зарегистрировано 6 744 летальных исхода.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 4 243 пациента.