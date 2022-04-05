Самара, 5 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Провалившуюся под лед косулю спасли в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Косуля

Сообщается, что 5 апреля спасатели города Тольятти получили сообщение о том, что на реке Волга напротив Муравьиных островов в Ставропольском районе провалился рыбак. Удаление от берега составляло один километр.

К месту происшествия срочно вышел спасательный аэроглиссер «Север». Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в реке косулю. Она зашла на лед, но он ломался под ее весом. Животное теряло силы.

Спасатели подняли косулю на борт и отвезли на спасательную станцию. На станции ее передали сотрудникам лесничества. После осмотра ветеринаром животное было выпущено в лес.