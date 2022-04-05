5 апреля 2022 | Время чтения 17 мин

Когда мне позвонила моя коллега и сказала, что с 28 по 30 марта журнал «Персона страны» вместе с министерством информации и печати Чеченской Республики организует пресс-тур в Донбасс, я сразу же согласилась. И это не профессиональное любопытство. У меня с военными действиями свои отношения.

Татьяна Стоянович, , 16:54 — REGNUM Есть у нас, сербов, народная сказка о двух братьях, из которых один везучий и богатый, а второй невезучий и бедный. Тот, который бедный, однажды решается пойти в тридевятое царство, чтобы лично спросить у Вершителя судеб, почему это так. И там он узнает, что есть день, когда рождаются богатые, есть день, когда рождаются просто состоятельные, и есть день, когда рождаются бедняки. Эту сказку я часто читала в детстве и пыталась решить для себя, в какой из этих трех дней родилась я. Будучи уже взрослой, я решила, что есть и четвертый день, когда Вершитель судеб отдыхает, и в этот день во Вселенной творится хаос. Все мои ровесники в Сербии, очевидно, родились именно в этот день. Так намного проще, чем думать, что все эти военные конфликты, которые настигают меня везде, куда бы я ни шла, на самом деле этапы одного и того же незаконченного политического цикла.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Мой прежний опыт мне ни о чем не говорил. Я не могла предположить, что я увижу в Донбассе. Я поехала туда с пустой головой и пустым сердцем. Тем не менее, не поехать я не могла.

Новоазовск, 28 марта

Только большое количество зелёных грузовиков с белой буквой «Z» на контрольно-пропускном пункте указывает на то, что мы пересекаем какую-то границу. Земля с обеих сторон одинакова — просторные равнины, по которым гуляет довольно сильный и холодный ветер. Одинаковые дома, одинаковые магазинчики вдоль пути.

Через некоторое время наша колонна останавливается посреди дороги. С другой стороны на обочине стоят припаркованные машины. Рядом с некоторыми автомобилями стоят люди — по одному или по двое, не больше. Это колонна беженцев из Мариуполя, которым удалось покинуть город по гуманитарным коридорам. Они с некоторым интересом смотрят на толпу журналистов с камерами и микрофонами, которая выгрузилась из газелей в чисто поле. «С ними можно поговорить?» — спрашиваю я двух военных, которые стоят на обочине посередине колоны. «Конечно, если они захотят», — отвечают мне.

Первого человека, к которому я подхожу со своим диктофоном, зовут Евгений. Он рассказывает, что в этой колонне люди стоят уже пятый день и ждут, когда им разрешат перейти в Россию. «У меня там родственники, я к родственникам поеду», — говорит Евгений. Также он рассказывает, что в Мариуполе он просидел 28 дней в подвале, под конец уже без еды и даже без воды. По его словам, бойцы ВСУ заходили в Мариуполе на территорию заводов и в жилые кварталы, но кто откуда стрелял, он так и не смог ответить. «Понимаете, мы сидели в подвале. Слышно было, что стреляют, но кто стреляет, откуда стреляет, мы оттуда не видели», — рассказывает он.

Наш с Евгением разговор притягивает немолодую женщину из другой машины. Она подходит к нам с просьбой узнать у военных, когда их уже отпустят дальше. «Мы уже пять дней стоим, не можем сдвинуться. Мой муж больной, сердечник. В больницу ему надо. Я машину не умею водить, что тут творится», — говорит женщина, которая представляется как Нина.

Нина за свое спасение благодарит бомбоубежище, построенное «еще в советские времена», в котором они с мужем прятались все эти дни. «Там стены такие толстенные, мы там спасались, вы не представляете как. Это ужас. Без хлеба, без воды, с детьми. Стреляли день и ночь, мы не знаем кто. Дом у нас разрушен, крышу сняло», — рассказывает она. На вопрос планируют ли они с мужем теперь переехать в Россию, Нина начинает плакать. «Я домой хочу вернуться, в Мариуполь. Пусть при ДНР, но хочется домой. Есть у нас родственники в Ростове, даже в Москве. В Донецке их много. Но знаете это как — погостил и домой уже хочется поскорее», — говорит Нина.

При этом Нина считает, что всё, что в настоящее время происходит в ее городе, в какой-то момент должно было произойти. «Над нами издевались эти нацики. В Мариуполе это ужас был. Начали с того, что заставляли продавцов по-украински говорить. Но мы рождены на русском разговаривать. Дети наши тоже. В школу ходят, приходят и на русском разговаривают. И потом всё побережье захватили эти нацики. У них свастика такая — «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прощаясь с Ниной, я иду в глубь колонны, к молодой женщине, натягивающей на голову капюшон тоненькой куртки, чтобы защититься от сильного ветра. Это Инна, ей 38 лет. С мужем и семнадцатилетней дочкой она направляется в сторону Ростова, а там подумает, куда они все поедут дальше. Услышав, что я сербка, муж подходит и говорит: «Ой, заберите нашу дочь с вами в Сербию». «Как так?» — удивляюсь я. Отец девушки рассказывает, что она отличная ученица, прекрасно владеет английским. Родители всегда мечтали, что она будет учиться где-то на Западе, лучше всего в Германии. В разговор вмешивается Инна: «Знаете, нам по большому счету всё равно, нам хорошо было и в Мариуполе. Не важно кто там, важно, чтобы был мир, чтобы у нас работа была. Вот, для дочки хотелось бы, чтобы она куда-то туда, в Германию поехала, а для нас неважно». Я спрашиваю, вернется ли она в Мариуполь, когда город восстановят. «Я не знаю, где я буду, пока город не восстановят. У меня никаких родственников нет в России, мы едем и не знаем куда. Я не знаю, где мы в итоге окажемся», — взволнованно отвечает молодая женщина и просит, чтобы мы попросили пропустить колонну как можно скорее. При этом она добавляет, что и еды, и воды у них достаточно, военные им помогают, но на улице холодно и уже нет никаких сил ночевать в машине.

Я перехожу на другую сторону дороги и подхожу к военным, передаю им просьбы своих собеседников. «Мы их всех пропустим, как только сможем. Но сначала их всех надо зарегистрировать, а до этого нужно проверить, не спрятался ли там среди мирных жителей какой-то «азовец» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — объясняют мне военные.

Мы погружаемся обратно в газель и отъезжаем. Я вспоминаю Инну и ее дочку. Очень хотелось бы, чтобы в итоге дочь оказалась в Германии и чтобы уже там она могла сказать, что это именно та страна, о которой они с ее родителями мечтали.

Волноваха, 29 марта

Перед въездом в Волноваху с левой стороны видны опустевшие украинские ДОТы. Рядом с красным кирпичным зданием сразу за КПП стоит на страже боец Народной милиции ДНР, а за ним — плетеное кресло. «Если воевать, то с удобствами», — не успевает до конца произнести кто-то из коллег, как за окнами газели начинается череда домов без крыш. По мере приближения к центральной площади частные дома без крыш меняют многоэтажки с черными дырами в стенах, там, где когда-то были окна. Наша колонна останавливается перед Волновахской центральной районной больницей. На верхнем этаже больницы со стороны главного входа — огромная дыра. По словам исполняющего обязанности главного врача больницы Виктора Саранова, это ВСУ в самом начале битвы за город зашли со своим танком прямо в их двор. Танк выходил, стрелял и возвращался в свое укрытие, за больничное здание. Перед уходом ВСУ этот же танк выстрелил по главному корпусу.

«Когда украинские военные зашли к нам в корпус, они заминировали вход в реанимацию. Сказали — не подходите. Это было в последний день вечером. А утром, в последнее утро перед уходом, сказали последнее «до свидания» и выстрелили нам во второй этаж. То, что они стояли за больницей и во дворе, и что оттуда первый прилет пошел и нам разбили операционную, ЛОР и офтальмологическое отделение, я знаю», — рассказывает Саранов.

Волноваха, больница © ИА REGNUM

Волноваха, больница © ИА REGNUM

По словам главврача, никто из персонала и пациентов больницы чудом не пострадал, разве что он получил легкое ранение. Больница все время работает, отделения из поврежденного корпуса временно переместились в другие здания больницы. Во время обстрелов врачи вместе с больными находились в подвалах больничного комплекса и оказывали медицинскую помощь.

У входа в больницу меня встречает медсестра Ирина. «Хотите я вам покажу приемное отделение?» — спрашивает она, и прежде, чем я успеваю ответить, показывает рукой, чтобы я следовала за ней. С правой стороны у центрального входа стоит разбитая регистратура — выбитые окна, сломанная мебель и медицинские карточки, стоящие в стеллажах. С обеих сторон коридора разрушенные двери заслоняют вход в кабинеты, заваленные выбитыми оконными рамами, стеклом, панелями, свалившимися с потолка.

Волноваха, больница © ИА REGNUM

Волноваха, больница © ИА REGNUM

Заходим за угол, потом еще раз за угол. В другом конце здания ведется прием. За столом в коридоре сидит медсестра, вокруг нее толпа пациентов.

Волноваха, больница © ИА REGNUM

«Смотрите, здесь три комнаты сложились. По окнам стреляли, сложили. Это реанимационное отделение. Здесь еще ковидные больные лежали. Больных мы выстроили вдоль коридора на каталках, мы сидели на матрасах», — говорит Ирина и ведет дальше, в подвал.

Волноваха, больница © ИА REGNUM

«В этом подвале чуть ли не полгорода было. Вот, здесь больные сидели, здесь поперек лежали директор, его жена, дети. Вот, в таких условиях мы жили», — показывает Ира уже в подвале.

Ира показывает уголок, который в подвале использовался как импровизированная кухня. Она оборачивается вокруг себя, описывая руками как циркулем невидимый круг, в который помещается все то, что там в подвале есть: и кастрюли, и матрасы, и всевозможные коробки, одеяла, чайники. Как хозяйка, к которой вдруг заявились нежданные гости, Ира как будто извиняется за беспорядок.

Волноваха, больница, подвал © ИА REGNUM

Волноваха, больница, подвал © ИА REGNUM

«Это мы всё спускаем сюда, чтобы сохранить», — говорит Ирина.

От нее я узнаю, что в этом подвале персонал больницы провел две недели вместе с больными. Некоторые до сих пор ночуют здесь, так как их дома разрушены.

Рядом с кроватью, которую Ирина обозначает как место, выделенное для директора, стоит телевизор. Черно-белая картинка на экране, вместо звука — шум. Напротив кровати стена с иконами. «Это мы со всех отделений спасали иконы», — объясняет медсестра.

Волноваха, больница, подвал © ИА REGNUM

Волноваха, больница, подвал © ИА REGNUM

Ирина выводит меня на задний двор, там, где стояли украинские танки.

«Вот, а здесь ангар. Гражданских привозят, находят в подвалах. Военнослужащих собираем по городу. Вот это все там», — рассказывает она.

Ирина ведет меня через двор обратно на улицу, к центральному входу. Вдруг останавливается в смятении. За ее спиной я вижу какую-то кучу, но не сразу успеваю разглядеть, что лежит под брезентом. «Это трупы обезображенные, и почестей никаких», — произносит Ирина тихо, как будто извиняясь перед гостей за то, что ей пришлось увидеть. Только тогда я понимаю, что из-под брезента торчат голые ноги и какие-то лица, неестественные, совсем другие, не такие, как лицо моей умершей в 1999 году мамы, которую в соответствии с больничным протоколом мне с братом пришлось опознавать в морге.

Убитые военнослужащие ВСУ © ИА REGNUM

Ирина уточняет, что это военные ВСУ. Мирные жители лежат отдельно.

«Вот они лежат. Старики, ни в чем не повинные, ребеночка двенадцать лет в гробик положили, тоже попали под обстрел, когда пытались выехать», — рассказывает Ирина.

Выходя из двора на улицу, мы с Ириной встречаем ее коллегу — Валентину Василенко. Она с 1964 года работает медсестрой в больнице, и ее квартира находилась в доме, прилегающем к больничному двору. Дом очень сильно пострадал в ходе обстрелов, и Валентина не думает, что он подлежит восстановлению.

«Где будем жить дальше, не знаю. Надеюсь, что будет, как обещали, и что нам помогут», — говорит она.

Валентина Василенко под окнами своей квартиры, второй этаж © ИА REGNUM

По словам Валентины, главное, что всё закончилось и что стало более спокойно: «А то они (ВСУ — ИА REGNUM) прибегали — то дай им машины, то дай им воды. А попробуй не дай».

Ирина передает меня Валентине и просит ее проводить меня до центрального входа. Моя новая знакомая рассказывает об истории больницы, о том, что в 1966 году на всесоюзном конкурсе на ВДНХ Волновахская больница заняла 3-е место по лечебной работе. Потом Валентина вспоминает, как активно она работала в профсоюзе, как в этом году на 8 марта планировала поздравлять женщин, даже подарки прикупила.

«Третьего марта я получила закупленные подарочки — 382 штуки. И все у меня в квартире сгорело. Привезли мне, но спасти их я не могла. Ни концерта, ни подарков», — сожалеет Валентина.

Сейчас Валентина живет в подвале больницы и ждет, пока ей дадут временное жилье.

«Как вы видите, Волноваха у нас вся разбита. Даже один нацик сказал, что они получили задание — Волноваху уничтожить», — говорит моя собеседница.

Метров на двадцать от главного входа Валентина вдруг останавливается. «А хотите, я вам спою?» — спрашивает она. «Давайте», — отвечаю я. И Валентина начинает петь песню о Волновахе: «Есть город в Донбассе, но он небольшой, и люди живут в нем с открытой душой…».

Волноваха © ИА REGNUM

Волноваха © ИА REGNUM

Котопёс и его девять жизней

После больницы нас журналистов везут к разбитому, почерневшему пятиэтажному дому, который ВСУ использовал как укрытие. Рядом с этой пятиэтажкой стоит другая. Верхние этажи повреждены, но видно, что дом все еще обитаем. Перед одним из подъездов сидят трое мужчин и жарят что-то на огне. Лавочку на детской площадке занимают две пенсионерки, перед ними двое молодых людей чинят велосипеды.

Можно с вами поговорить, спрашиваю молодых людей. Один из них отвечает резко: «А толку какого? Вы журналисты все приезжаете, разговариваете, а у нас ничего от этого не меняется». Поворачиваюсь к пенсионеркам. «К вам можно присесть?». «А почему нельзя», — отвечает одна и освобождает мне место между собой и своей соседкой.

Мою собеседницу зовут Ирина Буковская. Она вышла на улицу с ведром полным кирпичей — разбирает завалы в своей квартире на пятом этаже. Ее кухня в результате прямого попадания почти лишилась внешней стены. При этом Ирина говорит, что у нее квартира почти целая, только окна разбиты и поэтому она там уже ночует.

«Нам сказали — восстановится все. Когда меня первый раз привели в квартиру, у меня слезы текли в четыре ручья. Мне сказали: тихо, вы не паникуйте, все восстановим. Спасибо и на этом, что восстановят. Мне деваться некуда. Мне 69 лет. Начинать сначала вроде страшно. А уже терять, собственно, нечего. Знаете, нам уже смешно. Вас тут к нам по струночке провели, вы все в бронежилетах. А мы уже тут свободно ходим», — рассказывает Ирина.

Но не всегда было так. «В первое время было очень страшно. А потом мы уже различали — вот, это от нас стреляют. Ага, а это к нам прилетело. Уже по звуку различалось», — добавляет она.

По словам Ирины, когда ВСУ заняли соседний дом, всех жильцов ее дома загнали в подвалы. Спас их один молодой русский военный, вошедший в их подвал.

«Спасибо хлопцу, россиянину, я не знаю, как его зовут. Он влетел к нам в подвал. Кто здесь? Люди. И он тут же закричал: не стреляйте, здесь гражданские. Он нам сказал: вас здесь не должно быть, нам сказали, что здесь вас нет. А в каждом подвале сидели люди с детьми. Это наше счастье, что этот пацанчик попал к нам в подвал. Иначе и нас бы, может быть, и не было», — вспоминает Ирина.

Во время обстрелов все соседи жили дружно: готовили вместе, помогали друг другу. В Волновахе с 24 по 28 февраля даже шестеро детей родилось: четыре девочки и два мальчика, отмечает моя собеседница. «Одно кесарево было. Прооперировали у нас в больнице, тоже в подвале», — говорит она.

Тем не менее, Ирина не могла дождаться, когда из убежища вернется в свою квартиру.

«Убивает темнота в подвале. Так что я уже ночую в квартире. Холодно, но я как-то справляюсь. С кошкой тем более. Котопёс у меня. Я ее так зову, потому что на поводке ее вожу. Когда было прямое попадание в кухню, она была у меня в квартире. Когда я ее первый раз забрала в подвал, она орать начала. Я ее отвела в квартиру, ходила, кормила ее. А когда уже попало, мне говорят — наверное, вашей кошки тут уже и нету. На второй день она у меня нашлась, и теперь мы с ней не расстаемся. Я как ухожу, она начинает кричать», — рассказывает Ирина.

Ирина Буковская и ее Котопёс © ИА REGNUM

За все время боевых действий пострадал только один сосед, молодой парень лет тридцати. Он вышел за дом и его застрелили украинцы. Соседи похоронили его около дома.

Ирина собирает нас журналистов и ведет в свою квартиру. На кухне огромная дыра, через эту дыру видна детская площадка, с которой мы только что пришли. Ирина быстро идет в комнату, которая все еще имеет дверь, и выносит оттуда на руках свою кошку. Действительно, вокруг шеи — ошейник, к нему прикреплен импровизированный поводок. Котопёс смотрит с любопытством на гостей и мурлычет на руках у хозяйки. По всей квартире разбросанные кирпичи, от холодильника остался только намек, где-то свисают обои. В большой комнате на потолке висит нетронутая советская хрустальная люстра.

Дом, где живет Котопёс © ИА REGNUM

Дом, где живет Котопёс © ИА REGNUM

Дом, где живет Котопёс © ИА REGNUM

Дом, где живет Котопёс © ИА REGNUM

Нас зовут в машины. Возвращаемся в Донецк. Ирина проводит нас вниз по мрачной лестнице. Спрашивает: ты откуда сама? Из Сербии. «Ой, а как у вас там в Сербии? Уже спокойно? Можно жить?» Ирина останавливается у входа в подъезд и провожает меня взглядом сочувствующего человека. Мне хочется ее обнять. Не обнимаю.

Вполне осязаемая смерть

На двадцатилетие бомбардировок Югославии я писала, как весной 1999 года стояла на балконе в своей квартире в Белграде и наблюдала за воздушными боями. Тогда я писала, что там, на балконе, у меня было ощущение, что ко мне медленно и уверенно плывет сама смерть. Но это какая-то непонятная, неосязаемая смерть, которая тебя не касается, и ты ее не боишься. «Милосердный ангел» (так называлась операция НАТО) тогда не дал нам понять, что такое настоящие боевые действия на земле, когда к тебе врываются в квартиру или стреляют в спину только потому, что ты хочешь вырваться из города.

На Аллее ангелов в Донецке в первый вечер пресс-тура, пока где-то в далеке взрывались снаряды, мне сказали: тебе, наверное, не страшно, у вас было страшнее. Сложно сравнивать ужас по градусу ужасающего, тем более если вся твоя взрослая жизнь прошла под знаком военных конфликтов. Но только в Донбассе я впервые подумала, что этому ужасу я смотрела в глаза.