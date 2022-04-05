Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Более 800 человек нашли новую работу в Ленинградской области в марте, а всего с начала года в регионе смогли трудоустроиться 1,7 тыс. безработных, сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

Рынок труда. Lenobl.ru

По ее словам, в настоящее время ситуация на рынке труда стабильна, темпы трудоустройства не снижаются.

«Разработан пакет федеральных и региональных мер поддержки для работников, находящихся под риском увольнения ― здесь и временные и общественные работы, и опережающее профессиональное обучение, и компенсация заработной платы работодателям», ― отметила Астратова,

На данный момент в базе региональной биржи труда значатся 57,3 тыс. вакансий в различных сферах, 80% из них по рабочим профессиям, 20% ― по профессиям служащих.

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