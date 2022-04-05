Село Енотаевка, Астраханская область, , 14:26 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Пожар

Ночью 30 марта в селе Енотаевка произошло возгорание одноэтажного дома на улице Лесной. После тушения спасатели обнаружили тело хозяйки дома 1955 года рождения, ее 40-летней дочери и шестилетней внучки. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации газовых приборов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».