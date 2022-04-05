Москва, 5 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. США ждет неминуемый нефтяной кризис в связи с раскрытием стратегического запаса нефти и выброса его на нефтяной рынок в условиях высоких цен на черное золото и небывалой инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«США вместе с членами Международного энергетического агентства (МЭА) решили вернуться к практике открытия стратегических нефтяных резервов стран, членов МЭА, для борьбы с высоким уровнем инфляции и стоимостью нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Так, цена бензина в США сейчас составляет $4,23 за галлон по сравнению с $2,87 год назад и превысила $1 за литр. Для борьбы с высокими ценами на горючее США планируют ежемесячно высвобождать 30 млн баррелей нефти и выбрасывать ее на мировой рынок.

Всего страны-члены МЭА согласились высвободить 60 миллионов баррелей. По плану Джо Байдена США будут высвобождать из своих резервов миллион баррелей нефти в день в течение шести месяцев. Размер стратегического резерва составляет 568 млн баррелей нефти.

Максимальный срок высвобождения резервов составит до полугода. Таким образом, Джо Байден рассчитывает уменьшить стоимость бензина в США и снизить уровень инфляции, которая уже достигла 7,5%, продолжит расти и в первом полугодии по оценке ФРС США станет двузначной.

Для объяснения этого простым американцам Байден пытается свалить происходящее на Владимира Путина и прекращение поставок нефти из России, которые составляли всего 3% от импорта энергоносителей в США.

Попытки договориться с Саудовской Аравией о наращивании добычи нефти не привели к успеху. Саудовская Аравия строго выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+ по ее добыче.

Мало того, организованные со стороны хуситов подрыв нефтехранилищ беспилотными летательными аппаратами на территории Саудовской Аравии привели к очередному скачку цен на нефть на мировом рынке.

Принятое Байденом решение будет иметь краткосрочный эффект, поскольку составляет всего лишь 5% от ежесуточного потребления нефти в размере 20 млн баррелей в сутки.

Предыдущие раскрытие стратегических запасов США, Великобритании, Японии и ряда других стран, предпринятое для снижения цены нефти в 2021 году после призыва США существенно нарастить добычу нефти странами ОПЕК+ не имело существенного эффекта и было кратковременным.

Раскрытие стратегического резерва потребует его последующего пополнения, что при сегодняшних ценах на нефть будет достаточно затратным и приведет к очередному витку нефтяного кризиса в США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными проблемами в том случае, если Вашингтон не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы.

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