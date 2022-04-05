Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Конкурс на должность главного архитектора Ростова-на-Дону признан несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовская мэрия

Конкурс на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства (главного архитектора) Ростова-на-Дону был объявлен 23 ноября. Итоги должны были подвести 17 марта. Причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, не указаны.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2021 года в Ростове-на-Дону было принято решение сделать должность главного архитектора самостоятельной.

«Главный архитектор должен заниматься только архитектурой. Кандидатуру на этот пост пока подбирают», — уточнил ранее ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Возглавляет городской департамент архитектуры и градостроительства Глеб Мельников.