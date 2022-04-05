Москва, , 14:32 — REGNUM Президент США Джо Байден продолжает личные выпады в адрес российского президента Владимира Путина, что неприемлемо и недостойно. Об этом пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил 5 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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Представитель Кремля отреагировал на комментарий Байдена по ситуации вокруг украинского города Буча. По словам Пескова, в Москве знают, что новые санкции со стороны США возможны, ведь американцы вряд ли откажутся от «своей любимой практики».

«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», — подчеркнул Песков.

Ранее Байден назвал «военным преступлением» события в украинской Буче, где якобы были сняты кадры с убитыми мирными жителями. Он также подтвердил, что считает Путина «военным преступником».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев обвиняет в произошедшем в Буче российские войска, однако власти России отвергают это. По данным Минобороны, речь идёт о подлогах и фейках, направленных против РФ.

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