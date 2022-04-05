Красногорск, 5 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Проживающие в Подмосковье ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 9 мая. Об этом 5 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат региональную единовременную выплату в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тыс. рублей, а труженики тыла, вдовы участников войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и бывшие несовершеннолетние узники фашизма выплату в 15 тыс. рублей.

«В Подмосковье на данный момент поживает более 38 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.